La mejor amiga de Whitney Houston confesó que fueron amantes

Para nadie es un secreto que Whitney Houston se convirtió en toda una leyenda de la música por su voz y carisma en el escenario.

Y es claro, que una de las personas más importantes en su vida fue Robyn Crawford, que más tarde se convirtió en su mejor amiga y confidente. Se conocieron en 1980 cuando eran adolescentes.

Así pues, más allá de la excelente relación que sostenían, se reveló en el libro 'A song for you: my life with Whitney Houston', que la también asistente sostuvo un romance con la intérprete de 'I will always love you'.

El día que se conocieron, Crawford prometió cuidarla a toda costa hasta que en 1999 decidió alejarse completamente de ella por las diferencias que tuvo con Bobby Brown, esposo de la cantante desde 1992.

"Me regaló una biblia azul como señal de que era mejor no avanzar a otras instancias. No debíamos llegar a lo físico nunca más, porque haría nuestra aventura más difícil", dice uno de los pasajes de la obra.

Recordemos que la cantante falleció en febrero de 2012 a los 48 años de edad en Beverly Hills, California.

