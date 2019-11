¿Se viene un nuevo bebé? Shakira respondió a los rumores

Desde hace varios meses los rumores de un posible embarazo de la cantante Shakira le han dado la vuelta al mundo.

En medio de la promoción de su primera película ‘Shakira en concierto: El Dorado World Tour’, el cual, se estrena el próximo 13 de noviembre, habló sobre el rumor de un nuevo hijo, en entrevista con un medio nacional.

“Qué te puedo decir, eso es un rollo, es mucho sacrificio también”, dijo a la pregunta de si tendría otro hijo.

La artista también habló de los retos que implica tener la vida que tiene ahora: “Encuentro súper difícil compaginar mi vida profesional, familiar, ser mujer, madre, artista, encontrar momentos, un espacio intelectual propio para seguir creando, seguirme inspirando”, agregó.

Aunque no descartó la posibilidad de tener otro heredero en camino, por ahora los planes de la barranquillera están centrados en lo que tiene en el momento, al lado de sus hijos Mila y Sasha, su esposo Gerard Piqué y su consolidada carrera como cantante.

“Al mismo tiempo no quiero perderme ni un segundo de la vida de mis hijos, quiero estar ahí encima, no quiero que pase un anoche sin que les lea antes de irse a dormir y a veces no se puede todo”. Finalizó.

