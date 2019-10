¿Por qué creadores de Game of Thrones renuncian a su trilogía "Star Wars"?

Los creadores de la serie "Game of Thrones", David Benioff y D.B. Weiss, renunciaron a realizar para Disney una trilogía de "Star Wars" originalmente prevista para 2022, un revés para el legendario estudio a solo dos semanas del lanzamiento de su plataforma de streaming, porque el dúo ha preferido centrarse en su contrato con Netflix.

"El número de horas en un día es limitado y sentimos que no podíamos hacer justicia al mismo tiempo a nuestros proyectos 'Star Wars' y Netflix. Así que renunciamos, lamentablemente", escribieron Benioff y Weiss en un mensaje enviado la noche del lunes a varios medios estadounidenses.

La trilogía sería distinta de las aventuras del héroe Luke Skywalker y la dinastía Jedi, que dominaron las tres primeras trilogías.

La novena entrega de la saga, "The Rise of Skywalker", saldrá a mediados de diciembre.

Además de la trilogía del dúo de "GoT", está planeada otra serie de tres cintas dirigidas por Rian Johnson, el director de la película "El último Jedi" (2017).

En septiembre, Disney anunció que le había pedido también al presidente del estudio Marvel, Kevin Feige, que preparara otra película de Star Wars para Lucasfilm, su subsidiaria que gestiona la franquicia de ciencia ficción.

Benioff y D.B. Weiss sellaron el acuerdo con Netflix en agosto pasado, casi 18 meses después de que se informara del que habían alcanzado con Disney.

Según varios medios estadounidenses, el compromiso con Netflix abarca 5 años y un total de 250 millones de dólares.

En vistas de una guerra en el sector del streaming que se anuncia como despiadada con el lanzamiento de cuatro nuevas plataformas en los próximos meses, Netflix ya ha gastado grandes sumas para reclutar los servicios de importantes nombres en la producción televisiva.

Además de Benioff y Weiss, la plataforma de video a demanda firmó un acuerdo por 300 millones de dólares (durante 5 años) con Ryan Murphy ("Glee", "Pose" y "The People vs. OJ Simpson"), así como otro por 150 millones de dólares (en 4 años) con Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy", "Scandal", "How to Get Away with Murder").

También firmó un contrato con el matrimonio Obama por un monto indefinido pero probablemente sustancial.

Suscríbase a los contenidos de Caracol Radio en Google News. Entre AQUÍ y haga clic en la estrella.