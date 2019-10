Gustavo Petro responde a Claudia López por llamarlo chantajista

A tan sólo cuadro días de las elecciones regionales en el país, la candidata por el partido Alianza Verde, Claudia López y el actual senador Gustavo Petro tuvieron un encontrón en redes sociales.

La pelea, tuvo como inicio las declaraciones de la candidata en una entrevista a la revista Semana donde afirmó que el líder de la Colombia Humana es un "chantajista". Durante la entrevista López afirmó "Él (Petro) es un líder político al que yo respeto, pero del que yo jamás me dejaré chantajear por cuenta de un apoyo político. Nunca he cedido al chantaje de nadie y esta campaña no iba a ser la excepción".

Ante las declaraciones el senador escribió en su cuenta de Twitter un reclamo que dejó ver su molestia, pues en éste afirmó que la candidata estaría cavando su tumba con sus palabras teniendo en cuenta que hay personas de la Colombia Humana que la apoyan.

Posteriormente el senador también escribió otra crítica a la candidata en la que cuestionó su capacidad intelectual afirmando: "Hay que tener mente muy pequeña cuando se piensa que un acuerdo programático alrededor de un metro digno para la ciudad sin corrupción y una gran universidad pública es un chantaje"

Hay que tener mente muy pequeña cuando se piensa que un acuerdo programático alrededor de un metro digno para la ciudad sin corrupción y una gran universidad pública es un chantaje.



¿Chantaje que el pueblo trabajador y estudiantil se beneficien?https://t.co/4uOcKELI4m — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 23, 2019

