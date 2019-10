Los nuevos Pantalleros hacen su reseña del juego Code Vein de Bandai Namco.

En las noticias hablan de lo que sabemos hasta ahora del Play Station

5, el nuevo capítulo de Fortnite y la llegada de League Of Legends a

consolas y celulares. También hablan de lo que están jugando por

estos días. (estamos preocupados por JuanCa porque está jugando muchos

juegos al tiempo)



Para escuchar:

La reseña de Code Vein (2:47)

Play Station 5 (10:17)

Fortnite capítulo 2 (14:14)

League Of Legends en consolas y móviles (21:30),

Falcao está jugando Fifa 20 y "The lajt of af" (The Last Of Us) (23:53)

Juan Acosta está jugando ePES2020, Resident Evil 2 remake y Mario Kart

Tour(25:01)

Y JuanCa volvió al Mortal Kombat 11 y nos habla de la Liga Latina de

Mortal Kombat, está jugando Mario Kart Tour y habla del pase dorado,

juega también A Link's Awakening de Zelda y sigue jugando ePES2020 a

pesar de pelear con las físicas del juego, y tiene trabajo y novia

¿cómo hace? (25:38)

Los Pantalleros responden sus mensajes (31:29)



La pregunta para este episodio es: ¿Le gustan los juegos de RPG,

cuáles son sus favoritos? Envíanos tus respuestas o si tienes

preguntas y comentarios en la parte inferior o también con el

#PantallerosELPODCAST en twitter @Pantalleros_ y @Pantalleros en

Instagram.