Colombia cierra su gira por Europa con un duelo inédito ante Argelia

La Selección Colombia concluye este martes, a las 2:00PM, una nueva fecha FIFA con un partido inédito en la historia del combinado nacional, cuando se enfrente a Argelia en el estadio Pierre Mauroy de Lille, Francia.

Ante los campeones de África, el seleccionador nacional Carlos Queiroz prepara algunas variantes en su once titular; sin embargo, confirmarlas no es probable, pues el entrenador no ha revelado mayores detalles ni ha permitido que se revelen.

El bogotano Camilo Vargas volvería al arco nacional en lugar de David Ospina; mientras que la única novedad en la línea defensiva sería la inclusión de Johan Mojica como lateral izquierdo en lugar de William Tesillo. Entretanto, Luis Sinisterra tomaría la posición del lesionado Duván Zapata y Andrés Ibargüen haría su debut oficial en la era Queiroz.

Le puede interesar: Se filtra la que sería la nueva camiseta alterna de Colombia

Argelia, por su parte, viene de igualar 1-1 con el Congo, juego en el que guardó a sus principales figuras. Los vigentes campeones africanos ostentan una racha de 16 partidos sin conocer la derrota y cuentan en su nómina con Riyan Mahrez, volante del Manchester City, como su capitán y principal figura.

El historial de la Selección ante equipos de África es bastante favorable, pues en 19 compromisos disputados se ha visto victorioso en 11 oportunidades; mientras que solo ha perdido en tres. Cinco compromisos han finalizado en empate.

Posible formación

Selección Colombia: Camilo Vargas; Stefan Medina, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, Yairo Moreno; Andrés Ibargüen, Luis Fernando Muriel y Luis Sinisterra. DT: Carlos Queiroz.