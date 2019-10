Piter Albeiro: "Acabé de perder casi dos horas de mi vida viendo Jocker"

El 'Joker', 'Guasón' o 'El Bromas' ha sido una de las películas más esperadas de este 2019, y así como ha recibido elogios y hasta un premio Oscar para Joaquin Phoenix, su protagonista, no se ha salvado de duras críticas por parte de medios especializados en cine y de expertos cinéfilos.

Pero en Colombia, una de las críticas que más llamó la atención fue la del humorista 'Piter Albeiro', pues no cayó muy bien entre sus seguidores.

"Acabé de perder casi dos horas de mi vida viendo Jocker (sic), puse 'casi' porque nos salimos a los 90 minutos que drama tan hpta", fue una parte de la curiosa crítica que hizo a través de Twitter. Pero así como él criticó la película, sus seguidores hicieron lo mismo con el trino que borró minutos después de publicarlo.

Le puede interesar: ¡Con actitud! Hassam le busca el lado bueno a sus quimioterapias

Pero con eso no bastó: siguieron las críticas para el humorista. "Hay Piter....piter....piter, no me salga con eso, lo admiro pero en esta si está bien equivocado" y "Respeto su opinión, no la comparto. Respetable" fueron algunas de las reacciones que generó la publicación.

no debería juzgar el éxito de una producción por su gusto personal y cultura visual . Su desilusión la provocó una falsa expectativa. Usted quería acción y la película no estaba pensada así. Debió leer las críticas antes de ir al cine y definitivamente no llevar al niño. — El Porfiado (@speaking_shit) October 13, 2019

Men debe ser sarcasmo lo que dices esa pelicula habla desde un punto de vista oscuro de como se creo el joker pero respeto tu opinion pa gusto los colores — Javier Ortiz (@javieropetit) October 13, 2019

Hay Piter....piter....piter, no me salga con eso, lo admiro pero en esta si está bien equivocado — omar sicacha (@sicacha_omar) October 13, 2019

Después, en otro trino que fue apoyado por muchos y criticado por otros, Piter Albeiro aclaró que la culpa fue suya por pensar que "era una película de acción".