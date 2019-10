Actriz de 'Los Reyes' reveló lo difícil que fue interpretar a su personaje

Catorce años han pasado desde el lanzamiento de la telenovela 'Los Reyes' y muchos son los personajes que se han referido a su reestreno en el Canal RCN.

La barranquillera Jery Sandoval de 32 años, quien interpretó a 'María', una de las hijas de Edilberto Reyes contó a través de Instagram lo difícil que fue para ella interpretar a este personaje.

"Para mi era una tortura entrar porque yo no me maquillaba, ni me vestía así. Luego los dos ganchos de pelo que me ponían, los odiaba. Pero en fin, me tocaba. Además de la mochila y la falda verde debajo de la rodilla, era horrible", le contó a sus seguidores.

En la siguiente publicación se le ve acompañada de su papá, en donde también resalta su evidente cambio físico, ya que ahora luce cabello rubio.