¿Debería preocuparse por Daryl en la temporada 10 de The Walking Dead ?

Aunque siempre ha divido su tiempo entre la actuación, la fotografía, la pintura, e incluso la dirección y hasta el modelaje, Norman Reedus se encontraba en un periodo de sequía artística hace una década.

No dejaba de recibir propuestas para cine y televisión, pero los guiones no lo satisfacían, hasta que llegó a sus manos el de un piloto para una posible serie para la televisión.

Aunque sus agentes no le tenían mucha fe, Norman le apostó a ese guion, que más adelante se convertiría en The Walking Dead, una de las historias de zombies más arraigadas en la mente de los televidentes y que muy pronto que llega a su décima temporada.

Este domingo, 6 de octubre, por Fox Premium y los lunes por Fox Channel se emitirá la décima temporada de esta serie que, en esta oportunidad, cuenta con ocho capítulos

LAS TRANSFORMACIONES DE DARYL

- Ha estado interpretando este personaje por una década, ¿Cuánto se ha transformando de temporada a temporada?

Ha cambiado tremendamente. Cuando Daryl comenzó en la serie era muy diferente de lo que es ahora. No confiaba en nadie, encontró un propósito a través de la convivencia con otras personas y, a medida que avanzaba, se convirtió en un líder, se puso de pie y luchó por las personas. Sin duda, ha encontrado razones para luchar debido a las amistades que ha logrado. Encontró una familia en medio del apocalipsis.

Él evoluciona continuamente. En esta temporada, por ejemplo, empieza a tener la misión de tomar las banderas de los líderes que han ido dejando el programa. Pasó de concentrarse en cuidarse a él, como lo hizo al comienzo de la serie, a llevar en sus espaldas todas estas personas y tiene que tomar decisiones por ellos.

-Su personaje y el de Carol son los únicos que quedan de la primera temporada, ¿Llegarán hasta el fin de The Walking Dead?

La transformación de Daryl de cierta manera es natural porque cada temporada debe lidiar con contextos muy diferentes y con personajes distintos. No sabemos cuánto más durará la serie, lo único que escucho son rumores que algunos dicen que durará un par de años más, mientras que otros hablan de más de cuatro temporadas, por lo que no lo sabemos.

Lo cierto, es que la relación de Carol y Daryl es más fuerte que nunca. Quiero decir, tienes razón, somos los dos últimos personajes originales que quedan y puedes darte cuenta que cuando están juntos son bastante imparables. Hay una comunicación común entre ellos basada en los años que han estado aquí y las personas que han visto ir y venir.

La temporada pasada comenzamos a recibir el reconocimiento de la crítica mejor que nunca y creo que esta temporada vamos a mantener eso y probablemente nos hagamos más fuertes. Cuando le mostramos el primer episodio al equipo todos quedaron impresionados, han estado hablando de eso durante 48 horas seguidas.

-¿Recuerda la primera vez, hace diez años, que escuchó de este proyecto y leyó por primera vez el guion?

Me hablaron de una serie de apocalipsis zombie, pero al leer el guion, no me encontré con zombies, leí a un hombre que había perdido a su familia, despertó de un coma y tuvo que luchar contra todas estas cosas para tratar de encontrar su familia otra vez, esa es la parte de la historia me enganchó. Es una serie acerca de las personas y la relación de las personas con otras personas y por lo que estás dispuesto a luchar.

-¿Los seguidores de la historia deberían estar preocupados por Dog esta temporada?

No te preocupes por mi perro. Todos saben que amo tanto a este perro y será muy heroico este año, diré que tiene algunas escenas de superhéroes. Es un elemento tan bueno para el espectáculo y soy súper protector con Dog, quien es un gran miembro del reparto.

-¿Cuál sería un final apropiado para Daryl?

En otras ocasiones he bromeado, he dicho que simplemente se iría, sería como una especie de proscrito. Creo que quiero decir que estoy tan cerca de ese personaje que no puedo verlo morir o desvanecerse en el éter.

RUMBO AL APOCALIPSIS

-¿Qué será lo primero que harás como Norman cuando comience el apocalipsis?

Probablemente reuniré a todos mis amigos y familiares en un solo lugar y no sé, organizar una fiesta, no tengo idea. Barricada en las puertas y no sé. Probablemente correría y me escondería porque no creo que Norman sea tan fuerte como Daryl.

-¿Cree que el programa refleja la sociedad actual?

Definitivamente creo que es un mundo aterrador en el que vivimos hoy. Ya sabes, a veces lo vez así y otros días no. Lo importante siempre será tener un grupo de personas con ideas afines en las que confiar y sobrevivir a las amenazas que encuentras en cada esquina.

Todos los años, cada temporada me hacen esa pregunta, y lo que creo hoy es que la lucha cada vez es más fuerte para hacer lo correcto en un mundo como el que vivimos hoy.

Es como en la serie, Negan (uno de los villanos de temporadas previas) pensó que él era el tipo bueno, pero muchos otros lo veíamos como el tipo malo. Así mismo es la vida, con esas líneas que se vuelven borrosas a veces. Quién sabe qué es cierto y qué no en este mundo.