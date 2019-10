Los medicamentos prohibidos en EE.UU. recientemente

Estados Unidos es uno de los países con los controles más estrictos a los medicamentos y a los diferentes efectos que pueden causar sobre la salud de quienes los consumen.

Con frecuencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) hace actualizaciones de acuerdo a las investigaciones que son presentadas por sus organismos científicos, que buscan prevenir posibles efectos nocivos o secundarios como la posible aparición de cáncer, daños arteriales y problemas cardíacos, entre otros.

Una de las sustancias más populares que ha sido retirada del mercado es la Sibutramina, que era comercializada, por ejemplo por los laboratorios Abbott bajo el nombre de ‘Reductil’ como medicamento para bajar de peso. En 2010 los estudios de la FDA determinaron que era causante de problemas cardíacos e incluso accidentes cerebrovasculares, por lo que ese año fue retirada del mercado, no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial.

Le puede interesar: Farmacias de EE.UU. y España retiran de sus ventas el medicamento Zantac

Ese mismo año fue prohibido por la FDA un medicamento llamado Darvon y todos sus derivados genéricos que son utilizados como analgésicos. Contiene un compuesto llamado Dextropropoxifeno que según el organismo tiene características similares a las de los opioides. Este al parecer estaba aumentando el riesgo de infartos.

En 2011, en Estados Unidos fue vetado el medicamento Xigris, fabricado por Eli Lily and Company. Es un polvo para disolver que se utilizaba en pacientes con sepsis grave. Este contiene un principio de drotrecogina alfa con la cual no se logró mostrar un beneficio verdadero para los pacientes con sepsis y choque séptico. Su prohibición no fue solo en territorio estadounidense, sino en todo el mundo.

Actualmente en Estados Unidos tienen un debate sobre el uso de la ranitidina, que llevó a la FDA a emitir una alerta. Según los científicos, la ranitidina tiene un compuesto llamado nitrosaminas, que tienen impurezas catalogadas como posible cancerígeno. Eso llevó a retirar de farmacias como Walgreens y CVS y de la cadena Walmart el medicamento llamado Zantac y todos sus genéricos, que son utilizados comúnmente para la acidez estomacal.