La historia del consultorio 318 de donde se fugó Aida Merlano

El consultorio 318 pertenece al doctor Mauricio Arango, así está publicado en la página web del Centro Médico La Sabana, ubicado en la carrera séptima con calle 119, en el norte de Bogotá.

Sin embargo, el ortodoncista Arango no fue el que atendió la fuga de la excongresista Aida Merlano. El consultorio fue arrendado aproximadamente hace una semana y ayer estaba atendiendo el odontólogo Javier Guillermo Celis Barajas, y asignó dos citas odontológicas entre las 10:30 de la mañana y sobre el medio día. Según información conocida por Caracol Radio los pacientes serían familiares de Aida Merlano, quienes entraron y no salieron del consultorio hasta que entrara Merlano, quien llegó al centro médico a las 11:35 de la mañana y fue atendida por Javier Guillermo Celis Barajas después de las dos de la tarde.

Los familiares de la fugada Merlano, estuvieron al interior del consultorio y ellos llevaron la soga roja que fue usada para volarse por la ventana y le llevaron ropa para que se cambiara antes de su fuga.

Además en este lugar llevan a internos custodiados por el INPEC, pero deben informar al centro médico la llegada del recluso o reclusa, y en el caso de Aida Merlano, esto no sucedió, porque fue ingresada por el parqueadero y el único que sabía de su llegada era el odontólogo con quien tenía la cita.

El medico Celis Barajas salió del consultorio 318 antes de las tres de la tarde acompañado de un familiar de Merlano, la otra persona le habría ayudado para que saliera por la ventana y aprovechando la confusión por lo sucedido habría salido del lugar sin levantar ninguna sospecha.

Del odontólogo no hay información en el centro médico porque no está en su página web ya que arrendó un espacio y su servicio no lo presta permanentemente en este lugar.