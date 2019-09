Así le dio la bienvenida Gusi a Josefina, su nueva hija

"Tengo el privilegio de ser papá por segunda vez", es una parte del mensaje que publicó el cantante Gusi en su cuenta de Instagram. No pudo ocultar su emoción y compartió una foto de la mano de su hija, Josefina.

"No hay nada que me haga más feliz. Más vida para mi vida. Más luz para mis días". Escribió Gusi en la publicación que no ha parado de recibir comentarios de alegría, felicitación y buenos deseos para la nueva integrante de la familia.

Cabe recordar que el artista ya tiene otra hija, Matilde, con lo cual varias personas le comentaron en la foto de Josefina "ojalá que el tercero sea un niño".