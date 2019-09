Procuraduría solicita investigar actuación del ESMAD en manifestaciones

En el marco del tercer día de manifestaciones de los estudiantes universitarios que se desarrolla en Bogotá, la Procuraduría ha mostrado su preocupación por los actos vandálicos que se han presentado y las acciones de la Fuerza Pública durante el control de la alteración del orden público.

Durante su intervención en Cúcuta el Procurador General de la nación Fernando Carrillo solicitó abrir una indagación.

“Hemos encargado en la procuraduría distrital que inicie una indagación. Por supuesto usted sabe que hay unos protocolos a seguir, unas reglas del juego. Si hubo algún tipo de conducta de carácter delictivo por parte los manifestantes hay que investigarlo. Si hubo algún tipo de exceso por parte de la Fuerza Pública hay que hacer también, yo no me quiero anticipar algún resultado. Pero estamos muy atentos a que no se repitan estos hechos”, explicó.

Indicó que es importante evitar que estos actos afecten la tranquilidad de las demás personas, al tiempo que pidió a las autoridades desarrollar las acciones que vayan acorde a los estatutos legales, sin la violación de los derechos humanos.