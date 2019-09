Asesor jurídico de la Farc denunció que no pudo viajar a Estados Unidos

El asesor jurídico de la Farc Diego Martínez, indicó que al estar en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá fue informado por funcionarios de Avianca sobre la decisión de no permitirle su viaje a Washington, ciudad en donde participaría en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Martínez, contó que a pesar toda su documentación en orden nunca se le explicó por qué se tomó esa decisión y finalmente no pudo abordar el vuelo.

“Efectivamente esta mañana la empresa no me permite subir al avión porque la embajada americana dio la orden que no me dejaran, lo que me impide asistir a este escenario lo que implica una labor de bloqueo para las personas que trabajamos por la implementación del proceso de paz por parte del gobierno norteamericano en cabeza de la embajada y también por parte del gobierno colombiano que son las autoridades que intervienen en este asunto”.

El abogado aseguró que nunca fue notificado por parte de la embajada de Estados Unidos sobre algún inconveniente y que por eso le extraña la decisión que se tomó. “Supongo que ahora procederán a cancelarme la visa, después de que había comprado tiquetes, luego de que la misma Comisión Interamericana habló con el Departamento de Estado, con carta de invitación de un organismo de derechos humanos".

Por esa razón anunció que acudirá a organismos internacionales para hacer la denuncia ya que su desplazamiento no era de turismo si no de trabajo para asistir a una sesión en la que se hablaría del proceso de implementación del acuerdo de paz.