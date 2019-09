Procurador dice que no está impedido en caso Odebrecht

El procurador general Femando Carillo aseguró que no hay ningún conflicto de competencias para que pueda llevar el manejo del proceso contra la multinacional brasileña Odebrecht.

La declaración la hizo luego de que el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos Sánchez, elevara una solicitud al presidente Iván Duque para que nombrara un procurador ad hoc para manejar los casos que involucran a la multinacional. Según Bustos, la relación laboral que Carrillo habría tenido con Episol lo impediría para continuar manejando el caso.

Carrilo aseguró que su conducta ha sido irreprochable y que el trabajo que desempeñó antes de ser procurador “nunca” tuvo que ver con los trabajos de la multinacional brasileña ni compromete su juicio como procurador.

“Yo no lo voy a hacer, lo he explicado desde noviembre del año pasado cuando surgió un trabajo que yo hice antes de ser procurador, que nunca tuvo que ver con los escándalos de la constructora brasileña, que nunca interfirió en mi juicio como procurador. Yo quiero recordar que ese tema del conflicto de interés se presenta cuando a uno se le cambia el juicio y el interés particular impide que uno defienda el interés público, pero yo lo único que he hecho en este caso ha sido defender el interés público”, manifestó el procurador.

Añadió que lo único que ha hecho es denunciar temas de corrupción que involucran a Odebrecht.