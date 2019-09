En 1988 el mundo conoció la que sería una de las primeras súper bandas de la historia del rock: Mr.Big, quienes llegarían a ser conocidos a nivel mundial gracias a canciones como “just take my heart”, “wild world” y “To be with you”. En este archivo, Eric Martin cantante de la banda, recuerda cómo se creó la alineación de Mr.Big y lo que significó tocar juntos por trece años.