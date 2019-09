Candidato de Manizales no propuso subir valor de las multas de tránsito

En Facebook está circulando un pantallazo de un trino de lo que parece ser la cuenta de Twitter de Noticias Caracol asegurando que el candidato a la Alcaldía de Manizales por el Partido Alianza Verde, Carlos Mario Marín, anunció que aumentará en un 20 por ciento las tarifas de las multas de tránsito en la ciudad para financiar la construcción de cables aéreos.

Colombiacheck califica la información como falsa, pues no encontramos el trino en la cuenta de Twitter de Noticias Caracol y el link de la imagen lleva a una nota sobre otro tema. Además, en la campaña aseguraron que el candidato Marín no ha hecho esa propuesta, la cual en cualquier caso no podría cumplir, pues los costos de las multas de tránsito las define el Código Nacional de Tránsito.

Arturo Espejo, jefe de campaña de Marín, le dijo a Colombiacheck que el candidato no ha hecho esa propuesta.

Colombiacheck utilizó la búsqueda avanzada de Twitter para buscar el trino en la cuenta de Noticias Caracol y no lo encontró. Además, el enlace que aparece en la imagen sí lleva a una nota de Caracol Televisión, pero sobre la detección de vapor de agua en otro planeta.

El secretario de tránsito de Manizales, Carlos Gaviria, le explicó a Colombiacheck que un alcalde no puede modificar el costo de las multas de tránsito porque esas tarifas las define el Código Nacional de Tránsito y se tasan en salarios mínimos.

Construir un diamante de cables aéreos sí está entre las propuestas de campaña de Marín, pero él ha dicho que financiará esa idea con la ley de metros, con la plata que tiene el municipio para materia de transporte y contempla también alianzas público-privadas y búsqueda de recursos fuera del país, como lo dijo en entrevista con UM Radio, de la Universidad de Manizales.

*Alianza Red Cheq