Se conoce el tráiler de ‘Frozen 2’

Luego del gran éxito mundial de la película ‘Frozen’, Disney ha revelado un tráiler de la segunda parte, que se estrenará el 21 de noviembre del presente año.

Según la sinopsis de esta nueva entrega Elsa causará un nuevo desastre en el reino por sus poderes, "¿Por qué Elsa nació con poderes mágicos? La respuesta es llamarla y amenazar a su reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, Elsa emprenderá un viaje peligroso pero necesario. En 'Frozen: Una aventura congelada' fuimos testigos del miedo que sentía porque sus poderes fueran demasiado para el mundo. En esta segunda parte esperará que sus poderes sean suficientes".

La dirección fue realizada por la guionista y productora Jennifer Lee y del también guionista y animador, Chris Buck.

Recordemos que la primera película ganó dos Premios Óscar como 'Mejor Película Animada' y 'Mejor Canción Original' por el tema 'Let It Go'.