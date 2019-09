¿'Los Eternos', la pieza clave para traer a los X-Men al UCM?

La cuarta fase de Marvel dará inicio a una "nueva era" para las películas que integran este Universo Cinematográfico.

'Los Eternos' será otro de los grupos que se integrarán, y la expectativa es muy alta por la participación de Angelina Jolie, Salma Hayek y el protagonista de 'Game of Thrones' Kit Harington en dicha cinta.

A este anuncio, se sumó la compra de los X-Men por parte de Disney, que logró conseguir los derechos de estos personajes que FOX tenia en su poder.

Ya empezaron a circular los primeros rumores, en los que apuntan a que en la escena post-crédito de 'Los Eternos', podremos ver el primer acercamiento con los mutantes, noticia que encantaría a los cientos de fanáticos a nivel mundial. Esto según el portal We Got This Covered, que ha tenido otros aciertos como el anuncio de 'Young Avengers' como una serie en Disney+

Sin embargo, habrá que esperar hasta su estreno, el próximo 6 de noviembre de 2020 en las salas de todo el mundo.