La modelo que rompe los estereotipos posando con las axilas velludas

El mundo de la moda sigue rompiendo estereotipos que parecían inquebrantables. Temas como la liberación femenina, equidad e igualdad de género son muy evidentes en las grandes marcas a través de sus modelos.

Elyanna Banes Sánchez es una bellísima insignia de la reconocida marca Calvin Klein; la modelo recientemente posó para una campaña publicitaria, con sus axilas velludas.

La foto, que fue subida por la cuenta oficial de la marca en Instagram, fue tema de polémica para unos, pero de orgullo para otros y todas esas discusiones están en los comentarios de la publicación.

"Querido Calvin, amo tus nuevas modelos y tu coraje publicitario" y menciones a la marca de máquinas de afeitar Gillette son algunas de las respuestas más llamativas.

Calvin Klein no ha sido la única marca que permite modelos con vellos en su cuerpo; Adidas y Nike también le han apostado a estas manifestaciones de liberación femenina y que no por el hecho de no depilarse, dejarán de ser femeninas.