“Fue mi error haber hecho mi vida familiar pública”: Jessi Uribe

Jessi Uribe ha estado en el ojo de todos los medios, luego de que se dio a conocer que se divorciaba.

Después de muchos rumores sobre esto, el cantante ha querido hablar en el programa el ‘Informante’ y aclarar que no hay una tercera persona, sino que se le acabó el amor por Sandra Barrios.

Además, comentó que, él habló con ella sobre el divorcio pero su exesposa no lo aceptaba ya que estaba muy enamorada de ella.

“Ella me ama mucho, siempre me lo ha dicho, y le costó digerir esto (…) Yo le decía separémonos y ella me decía no”, comentó al programa el cantante de música popular.

“Un error que me ha causado mucho (…) Fue un error haber hecho mi vida pública”, añadió Jessi.

Aclaró que quiere dedicarse a su carrera y que no está en búsqueda de iniciar una relación de pareja.

