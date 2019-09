'Supermán' López: “Decepcionado no, pero hubiese querido otro resultado”

El colombiano del Astana Miguel Ángel 'Supermán' López aseguró este domingo no estar decepcionado con su resultado en la Vuelta a España, pese a haber quedado quinto en la general.

Le puede interesar: Las mejores imágenes de la última etapa de La Vuelta a España

"Decepcionado no, que hubiese querido que fuera otro resultado..., pero decepcionado no porque de principio a fin he ido muy fuerte en la montaña", aseguró López tras el fin de la carrera este domingo.

El escalador colombiano, que vistió varios días el maillot rojo de líder al inicio de la Vuelta, aseguró que lo he hecho por él y el equipo "es algo meritorio".

Lea también: Primoz Roglic, primer esloveno en ganar La Vuelta a España

"Tenemos la tranquilidad y la conciencia que lo hicimos, atacamos, atacamos, no dejamos de atacar, siempre haciendo de la Vuelta un espectáculo", concluyó.