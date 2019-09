Por error la Fiscalía detuvó a integrante del partido FARC

El representante a la Cámara Carlos Alberto Carreño denuncio hoy, que Edwin Jaison Murrilo militante del partido FARC, fue capturado ilegalmente mientras realizaba una denuncia de amenazas contra los integrantes de su mismo partido. Aunque después de un tiempo lo dejaron en libertad, el representante exige que se haga una actualización de los datos frente a estos termas.

“Todos los excombatientes tienen procesos jurídicos en una situación especial que les garantiza poder desplazarse libremente por el país, pero en la base de datos los primero que salta a la vista es que no están actualizados y no es únicamente en el interior de la Fiscalía, no hay ningún tipo de vinculación entre los organismos del Estado”, dijo Carreño.

El representante afirma que, cada semana están abocados a hechos como estos en diferentes partes del país, y que en algunos casos por la lejanía es más complicado hacer esta gestión y las personas quedan detenidas varios días.

