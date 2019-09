Nadal: "Muchos dudaban que pudiera jugar tantos años; yo también"

Rafael Nadal reposa ya en su casa de Manacor después de haber conquistado el decimonoveno Grand Slam de su carrera, cuando se coronó campeón del US Open el pasado domingo.



Nadal protagonizó junto al ruso Daniil Medvedev una de las finales de Gran Slam más épicas en los últimos tiempos. Donde se acerca cada vez más al suizo, Roger Federer, que ostenta 20 títulos de Grand Slam en sus vitrinas, mientras que el español posee 19.



Los retos han pasado a ser un asunto personal para el jugador español que a sus 33 años aún reconoce tener "ambición y motivación" en el tenis. Eso sí, el tenista español sigue su camino al margen de cualquier "espíritu de revancha" y al margen de lo que se pueda de decir de él.

"Igual que mucha gente dudaba de que yo pudiera jugar tantos años, incluso yo también. Dudo ahora y he dudado siempre. Pero aquí estoy y al final es un tema del día a día. Soy feliz con lo que hago. Y si me cuerpo me permite entrenar diariamente y disfruto de la competición...", aseguró Nadal, cuyo objetivo, es seguir siendo competitivo.



"Lo que me motiva y mi objetivo es aspirar a lo máximo el máximo tiempo posible", asegura Nadal, que contempla como nuevos e inmediatos retos la Copa de Maestros que aún no ha logrado conquistar y la nueva Copa Davis, que comienza el próximo noviembre en Madrid.



"Estoy cansado; la verdad es que no estoy recuperado. Estoy tocado físicamente", reconoce el tenista español en un encuentro telefónico con los medios de comunicación que le han acompañado en Nueva York.



La recuperación tras el esfuerzo y las emociones vividas horas después a la batalla mantenida con Medvedev acaparan ahora el interés de Nadal que prefiere aparcar provisionalmente, la definición de lo que queda de calendario. Aun así, asume como un desafío algo más lejano los Juegos Olímpicos de Tokio.





La cita olímpica forma parte de uno de los retos del español en el 2020. Arrancan el próximo 24 de julio en Japón, justo en medio de Wimbledon y el inicio del circuito norteamericano. "Pero unos Juegos son algo especial", insiste el balear, que ganó la medalla de oro en los de Pekín 2008 y que en los últimos, en Río 2016, quedó cuarto, en puertas de las medallas.

"Unos Juegos Olímpicos no marcan todo el año en tenis como en otros deportes, como el atletismo, y se hace difícil una planificación específica para ello y complica mucho el calendario", apunta Nadal, que recuerda que vive siempre las citas olímpicas con una gran ilusión.



Lamenta Rafael Nadal que el tenis español no haya podido aprovechar del todo el buen rendimiento ofrecido en las últimas décadas. Tiene claro el tenista de Manacor que en España se ha cometido el "fallo" de no aprovechar el alto nivel de sus jugadores. Y que eso hay servido para la captación de recursos para apoyar a los jóvenes.



"Llevamos muchos años haciendo cosas que van a ser muy difícil de repetir. Al final lo que se conseguido en los últimos 25-30 años es difícilmente repetible, por medios, por capacidad económica...al final estamos compitiendo con otros países que tienen una capacidad económica que se multiplica por infinito prácticamente" respecto a España, recuerda Nadal.



En este sentido, el número dos del tenis mundial aunque muy cerca ya del primero, Novak Djokovic, señala que los cuatro países que son dueños de un Grand Slam (Australia, Estados Unidos, Londres y París) "cuentan con un presupuesto infinitamente superior al nuestro para el tenis".