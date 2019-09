Federer: "Creo que puedo jugar para siempre"

Roger Federer dio un mensaje esperanzador a sus aficionados desde Nueva York, donde actualmente se encuentra compitiendo en el US Open y ya está entre los ocho mejores del último Grand Slam del año.

En la previa de su duelo de este martes frente al búlgaro Grigor Dimitrov, el suizo comentó: "No creo que sea imposible jugar al tenis hasta los 40. Hace algunos años no me lo hubiese imaginado, pero me siento en buena forma y, como me veo ahora, creo que puedo jugar para siempre”.

Con 38 años cumplidos el mes pasado, 'Su Majestad' viene de ser finalista de Wimbledon y se encuentra cercano a superar el récord de títulos ganados por Jimmy Connors, quien celebró 109 veces como profesional; mientras que el suizo ya va en 102 campeonatos.