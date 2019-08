¡Más de uno lloró! El video con el que Pautips anuncia su retiro de YouTube

Paula Galindo, mejor conocida como 'Pautips', es una de las youtubers más reconocidas en Colombia, especialmente por la cantidad de suscriptores que tiene y la acogida que ha tenido entre los usuarios de las redes sociales, en especial YouTube.

Esa fue una de las razones por las cuales su último video, titulado 'Adiós', fue tan comentado y viralizado en redes sociales como Twitter. Y es que desde el segundo uno, Paula conmovió a sus seguidores por la naturalidad y sinceridad con que ella habla a lo largo del multimedia.

En él, se despide de sus fans y explica el porqué de esa decisión. Primero, dice que es por el cambio de residencia, después, para descansar y tomarse tiempo para sí misma.

"Basicamente me voy. Voy a guardar como todo en una bodega, me voy un tiempo pues a sanar mi corazón (...) yo necesito tiempo para mí, para recuperarme, para descansar, necesito tiempo para curarme porque no puedo seguir así (...) no estoy bien, igualmentre tengo momentos muy depresivos, que lo del trastorno alimenticio sigue ahí (...)" cuenta la youtuber con los ojos aguados.

Finalmente, cierra el vídeo con "sé que cosas muy buenas vienen para todos nosotros como familia, yo a ustedes (sus suscriptores) los considero mi familia, mi comunidad (...) Dios nunca nos ha desamparado, los quiero mucho y nos vemos pronto, chao."

El video se puede relacionar con una foto que publicó en su cuenta de Instagram donde escribió "con todo final, llega un nuevo comienzo" y que ha recibido gran cantidad de comentarios sobre su video y la situación emocional, física y psicológica que actualmente atraviesa.