Breaking Bad tendrá película en Netflix en octubre

‘El Camino: A Breaking Bad Movie’ es el nombre que recibirá esta secuela de la serie y será estrenada el 11 de octubre. La película retoma la historia luego de que Pinkman escapa del cautiverio en el que un grupo neonazi lo tenía, con el objetivo de producir droga para ellos. Los acontecimientos finales de la serie serán los que dan paso a esta nueva película.

La serie salió a la luz luego de que unos fans encontraran el banner en Netflix. The New York Times le realizó una entrevista al actor Aaron Paul, protagonista del film. “No me había dado cuenta que quería este capítulo de ‘Breaking Bad’ (…) ahora que está aquí, estoy muy feliz” dijo al diario.

Netflix publicó un pequeño adelanto, donde Skinny Pete, aun antiguo amigo del protagonista, dice "De ninguna manera voy a ayudarlos a ustedes a meter a Jesse Pinkman otra vez en una jaula”, mientras habla con quienes secuestraron a Pinkman.