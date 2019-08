La International Board hace claridad a sus nuevas reglas

Por: José Borda

La International Football Association Board clarificó algunas situaciones específicas en las modificaciones que le hizo a las Reglas del Fútbol para la temporada 2019/20, pues en algunos casos se estaba interpretando mal y en otros no era claro el procedimiento a seguir; a continuación se describen esas aclaraciones:

Regla 3. Los jugadores

El cambio en el proceso de sustitución de jugadores obliga al futbolista a abandonar el terreno por el punto más cercano a la línea delimitadora del campo. La aclaración de ello es que, si el jugador no abandonase el terreno de juego rápidamente, deberá ser amonestado.

Regla 8. Inicio y reanudación del juego

Se señalará balón a tierra únicamente si la pelota golpea en el árbitro y sigue en juego. La clarificación es, que si el balón toca el árbitro y sale del campo se dará el saque correspondiente ya sea de banda, meta o esquina y no balón a tierra.

Regla 10. El resultado de un partido

Los guardametas que cometan una infracción durante la tanda de penales que dé como resultado la repetición de uno de ellos y se use el VAR; la enmienda es que no se amonestará al portero por el adelantamiento.

Regla 12. Faltas y conducta incorrecta

El árbitro deberá mostrar tarjeta amarilla o roja a los miembros del cuerpo técnico que cometan infracciones, en la explicación se resalta la obligación de mostrar tarjeta roja a cualquier miembro del cuerpo técnico, incluso si entra a confrontar a los árbitros durante el descanso o al término del encuentro.

Regla 14. El penal

En el procedimiento del tiro penal se le ha otorgado una mayor libertad de movimiento a los guardametas, quienes deben tener un pie sobre la línea; sin embargo, se especifica que incluso puede tener uno de estos en el aire, y que se debe garantizar la amonestación y repetición del tiro penalti si este ocurre durante los 90 minutos del juego, en caso de que el portero se adelante antes de que el balón esté en juego y consiga desviarlo.

Protocolo del Árbitro Asistente de Vídeo (VAR)

La esencia del protocolo según la cual la decisión original tomada sobre el terreno de juego se mantiene, es decir, que el VAR intervendrá cuando se trate únicamente de un error claro, obvio y manifiesto en los cuatro casos específicos, Goles, Penaltis, Tarjetas Rojas y Confusión de identidades y ninguna decisión se modificará salvo que sea claramente errónea.

Se aclara que en el caso de las decisiones objetivas, el VAR deberá informar al árbitro si existen pruebas claras en la repetición de las imágenes, de no ser así, el VAR no deberá intervenir.

También que el protocolo no permite a los árbitros revisar un incidente cuando la decisión tomada sobre el terreno de juego no sea un error claro, obvio y manifiesto; además no está autorizado servirse de las revisiones para tener una segunda oportunidad de observar un incidente ni para confirmar o vender una decisión que no era claramente errónea. Esto último, porque en algunas Confederaciones y Asociaciones se viene utilizando el VAR para todo, desvirtuando el fin para el cual fue creado.