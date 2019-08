Centro Democrático denuncia intimidaciones contra sus candidatos en Arauca

Luis Emilio Tovar, candidato del uribismo a la gobernación de Arauca denunció que en las últimas horas que fue quemada una de las vallas publicitarias, de su campaña, que estaban ubicadas en la vía Fortul – Saravena en Arauca.

#SaravenaNoTieneMiedo #FortúlNoTieneMiedo

Nos levantamos con estas imágenes, hombres sin identificar nos quemaron una valla en la vía Saravena-Fortúl.

Rechazamos estos actos vandálicos que van en contra de la democracia. pic.twitter.com/AwyjpDDS75 — Luis Emilio Tovar (@luisemitovar) August 22, 2019

Ante los hechos, el candidato afirmo que su candidatura sigue en pie y que se debe devolver la institucionalidad al departamento

“Seguimos adelante porque creemos que no es la forma, no es cercenando el derecho a que las personas sepan la posición de un candidato o la ideología del candidato. No creo que sea la forma como se deba hacer la política.” Afirmó.

Aunque aún no se tienen identificados los responsables, la colectividad afirma que se trata de los grupos armados ilegales que hace presencia en el departamento.