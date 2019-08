HBO revela la primera imagen de 'Todxs Nós'

La nueva serie original brasileña TODXS NÓS, de HBO, acaba de lanzar su primera imagen. En ella, la actriz Clara Gallo aparece como la protagonista Rafa, un joven de 18 años pansexual y de género no-binario, que decide dejar su vida y familia en el interior y mudarse a São Paulo.

Creada por Vera Egito, Heitor Dhalia y Daniel Ribeiro, la serie tendrá 8 capítulos de 30 minutos y abordará temáticas LGBTQIA presentando situaciones como racismo y acoso. Además de Clara Gallo, el reparto contará también con Kelner Macêdo como Vini, Juliana Gerais en el papel de Maia y Gilda Nomacce interpretando a Inés, madre de Vini.

La filmación finaliza este mes en São Paulo.

TODXS NÓS es una producción realizada íntegramente con inversión propia de HBO Latin America.

Prográmese esta fin de semana

VIERNES

OUR BOYS | Episodio 3 | 8:00 p.m.

ESTRENO DE TEMPORADA

Tres jóvenes estudiantes de Yeshiva son secuestrados por terroristas de Hamas. Todo Israel está pegado a la pantalla siguiendo las noticias, a medida que la búsqueda conduce a la Ribera Occidental. Al mismo tiempo, Mohammed, un adolescente árabe de Jerusalén oriental, desaparece en camino a su mezquita local.

CHUMEL CON CHUMEL TORRES TEMPORADA 4 | Episodio 23 |

9:00 p.m.

Esta semana Chumel Torres nos muestra como la fe ciega en las personas incorrectas puede terminar con consecuencias bastante inesperadas, incomodas y algunas veces hasta trágicas.

SÁBADO DE PELÍCULAS

El sábado sigue disfrutando de HBO con las mejores y más recientes películas de Hollywood:

The Girl In The Spider’s Web: A New Dragon Tattoo Story

8:00 p.m.

DOMINGO DE SERIES

Para terminar el fin de semana puedes disfrutar los siguientes estrenos este domingo:

BALLERS

TEMPORADA 5 | Episodio 1|

9:30 p.m.

ESTRENO DE TEMPORADA

Spencer Strasmore sube la apuests en esta quinta temporada de BALLERS. Mientras reflexiona y se adapta a la idea del retiro, Spencer recibe una oferta demasiado buena para rechazar.

THE RIGHTEOUS GEMSTONES

TEMPORADA 1 | Episodio 2 |

9:00 p.m.

Jesse se empeña en conseguir los vídeos de vigilancia, que explican los eventos de la noche anterior.

SUCCESSION

TEMPORADA 2 | Episodio 3 |

8:00 p.m.

Logan decide adquirir una nueva compañía rival. Cuando la noticia es compartida con su equipo, el plan no resulta ser tan popular. Imágenes de este episodio en:

PICO DE NEBLINA | Episodio 4 |

7:00 p.m.

Biriba y su socio Vini tienen conflictos éticos sobre cómo manejar la venta de marihuana. Mientras Vini ve la “asesoría” del fiscal como una inversión, Biriba la entiende como un insulto.