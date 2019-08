Del Potro anuncia su vuelta

El tenista argentino Juan Martín Del Potro anunció su regreso a la actividad deportiva dos meses después de la lesión que sufrió en la rodilla derecha que sufrió en el torneo de Queen's (Londres).



El jugador de Tandil no precisó para cuando está prevista su vuelta a la competición pero comunicó, a través de un vídeo publicado en las redes sociales, que será "pronto" y que en los próximos días dará a conocer "las novedades".

"Quería saludarlos y contarles que voy a volver a jugar al tenis pronto. Todavía no sé la fecha exacta, pero seguramente en los próximos días se van a enterar de las novedades", indicó Del Potro.



"Aprovecho también para agradecerles todo el apoyo y cariño que me dieron para pasar la semana más dura después de la operación y espero vernos pronto y les mando un abrazo muy grande", añade el tenista argentino en el vídeo.

Del Potro, que ha padecido una carrera marcada por numerosas e importantes lesiones que le han impedido mantener la estabilidad en el circuito, disputó su último encuentro ante el canadiense Denis Shapovalov, el pasado mes de junio. El argentino ganó al norteamericano pero antes de enfrentarse al español Feliciano López en los octavos de final del torneo de Queen's decidió abandonar el torneo.



El jugador de Tandil, de 30 años y situado en el puesto 16 del ránking ATP, sintió dolores en la rodilla derecha y renunció a la competición. Días después fue operado de una fractura en la rótula derecha



Del Potro, que solo ha podido participar en cinto torneos en lo que va de temporada (Delray Beach, Masters 1000 de Madrid, Masters 1000 de Roma, Roland Garros y Queen's), pretende afrontar en condiciones el tramo final de curso y entrar en escena después del Abierto de Estados Unidos.