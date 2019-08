Nairo: "Estoy bien y he venido a pelear por el podio"

Nairo Quintana (Movistar) señaló al esloveno Primoz Roglic como favorito número uno de la 74 edición de La Vuelta a España que comienza este sábado en Torrevieja (Alicante), pero anuncia que él y su equipo llegan a "luchar por todo".

Quintana, ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016 llega motivado también por la posibilidad de obtener el tercer gran triunfo de la temporada para América Latina tras los éxitos del ecuatoriano Richard Carapaz en el Giro y de Egan Bernal en el Tour.

"He venido con un buen equipo, como siempre, y junto a Alejandro Valverde espero disputar la Vuelta, pero iremos viendo cómo responde el cuerpo. Espero haber recuperado bien después del Tour".

Nairo, quien abandonará el equipo al final de temporada, tiene un nombre y un prestigio que defender, por lo que anuncia "ambición para pelear por lo máximo".

"Claro que hay ambiciones de podio, he venido a pelear por ello, si no estuviese preparado no hubiera venido. Estoy bien y quiero cerrar el ciclo en las mejores condiciones".

Tiene claro Quintana quien es su favorito para llevarse la camiseta roja el próximo día 15 de septiembre en Madrid.

"El favorito es Roglic, un corredor completo, superior en la contrarreloj, pero con el equipo que tenemos a ver cómo podemos contrarrestar. La crono es larga, pero hay que defenderse".

Quintana, que compartirá galones con Alejandro Valverde, cree que ante la ausencia de grandes nombres del pelotón se presenta "una buena oportunidad" en esta Vuelta, y pretende aprovecharla con la ayuda del equipo.

También le motiva a Quintana la posibilidad de agrandar la fiesta ciclista en América Latina, que ha vibrado en Ecuador con Carapaz y con Bernal en Colombia.

"Ganar la Vuelta sería el orgullo más grande y una fiesta para toda América Latina.