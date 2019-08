¡Es oficial! 'Matrix 4' está en proceso de grabación

Vanity ha revelado, luego de que esto se había desmentido, que ‘Matrix 4' llegará a las salas de cine.

Además el presidente de Warner Bros. Picture, Toby Emmerich, confirmó la llegada de esta nueva entrega de Matrix, "No podríamos estar más emocionados de volver a entrar en 'The Matrix' con Lana. Lana es una verdadera visionaria -una cineasta creativa, singular y original- y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de 'The Matrix'".

Vea también: ¡Spider-Man se separa de los vengadores!

Esta será escrita y dirigida por Lana Wachowski, que además también será productora de la cinta, y se tratará de una secuela directa de 'The Matrix Revolutions'.