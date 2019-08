Billie Eilish toma la cabeza en la lista de más vendidos en EE.UU.

El rapero había roto el récord de tiempo en la cabeza de la lista ventas Estados Unidos con su éxito ‘Old Town Road’, pero este 19 de agosto la revista Billboard anunció que finalmente había sido destronado por una pieza de la nueva estrella del pop Billie Eilish.

La canción ‘Bad Guy’ de la joven cantante estadounidense permaneció nueve semanas seguidas justo detrás del éxito del rapero. Su éxito finalmente ganó el primer lugar en esta clasificación de Billboard.

"Felicitaciones a Billie, te lo mereces", dijo el rapero de Atlanta, cuyo verdadero nombre es Montero Hill y que hoy es multimillonario con apenas 20 años.

Al igual que Lil Nas X, Billie Eilish ha ganado fama en los últimos meses con el lanzamiento de su álbum debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" en marzo.

Antes de este álbum, la cantante de 17 años se dio a conocer en línea por su estilo pop que mezcla fragmentos de hip-hop y música electrónica. Con esto, Eilish se convierte en la primera música nacida en la década de 2000 en liderar el Billboard Hot 100.

Lil Nas X, con una aparición del cantante Billy Ray Cyrus, ha permanecido 19 semanas al frente da la lista, y a finales de julio rompió la marca de 16 semanas de la canción "One Sweet Day" de Mariah Carey (1995) y "Despacito" de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, con Justin Bieber (2017).