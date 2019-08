EE.UU. tiene contactos secretos con Diosdado Cabello: Associated Press

La agencia The Associated Press afirma que el gobierno de Estados Unidos comenzó una comunicación secreta con el dirigente chavista de Venezuela, Diosdado Cabello.

Así lo reveló un intermediario estadounidense que dice que dirigentes oficialistas quieren obtener garantías de que no sufrirían represalias si cede a las peticiones para que Nicolás Maduro deje el poder.

Según ese funcionario, Cabello se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno de Donald Trump y actualmente están organizando una segunda reunión, aunque esta no se ha concretado.

La agencia aclara que la intención no es promover a Cabello ni hacer que este sea el reemplazo de Maduro, sino incrementar la presión sobre el régimen, pues creen que hay una lucha interna por el poder en la que pueden interferir.

El funcionario dijo que se trata todavía de contactos preliminares y que además también se estarían llevando a cabo con otros dirigentes venezolanos, a quienes les están oyendo sus exigencias para traicionar a Maduro.

AP intentó contactar a Cabello pero este no respondió. Habló uno de sus asesores, que dijo que Estados Unidos lleva a cabo “intentos desesperados por contactarlo” y aseguró que en ningún caso está traicionando al mandatario venezolano.

Cabello ha sido acusado por Estados Unidos de ser responsable de actos de corrupción y narcotráfico.