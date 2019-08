Rosalía y Ozuna lanzan ‘Yo x Ti, Tu x Mi’

La canción explica la situación de una relación que está dispuesta a dejarlo todo por seguir con la otra persona. El estreno viene acompañado de un video musical en el que se pueden ver diferentes representaciones de lo representado por la canción, incluyendo el dinero, las flores y la fama.

El video es protagonizado por ambos interpretes y fue dirigido por Rosalía y su hermana Pili Vila Tobella, conocida artísticamente como Daikyri. Fue producido por Ryan Huffman. Quien ha realizado videos con Nicki Minaj, Bastille y Marshmello.

También trabajaron de la mano con Saul Levitz, quien ya había participado en la creación del video musical de ‘Con Altura’, colaboración de Rosalía con J Balvin. Levitz también es conocido por trabajar con la banda Foster The People en los videos de ‘Call It What You Want’ y ‘Houdini’.