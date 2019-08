Bella Thorne de princisa Disney al porno

La actriz Bella Thorne, quien regresó recientemente a la soltería tras poner fin a la tormentosa relación que mantenía simultáneamente con un hombre y una mujer -la influencer Tana Mongeau y el rapero Mod Sun-, ha anunciado orgullosa el futuro estreno del que será su debut como directora: un cortometraje llamado 'Her & Him' que estará disponible en exclusiva en el famoso portal de contenidos pornográficos PornHub, compañía que ejerce además como productora de su proyecto.

"Lo que me ha inspirado a hacer esta película son las dinámicas de la relación entre hombres y mujeres, concretamente la lucha por la dominación de la pareja y cómo todo ello se relaciona con nosotros en el mundo real, al margen del escenario puramente sexual", reza un extracto del comunicado que ha emitido de forma conjunta con la empresa.

La que fuera estrella de la factoría Disney, una etapa que dejó definitivamente atrás tras protagonizar algún que otro escándalo ligado al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, ha reconocido que su idea inicial pasaba por crear un filme "navideño y de terror" para dar el pistoletazo de salida a su nueva trayectoria como cineasta, aunque finalmente se decantó por dar forma a una historia "bella y etérea" sobre las relaciones interpersonales.

"En principio quería hacer una película de terror navideña, pero en su lugar he preferido hacer algo bello y etéreo. La visión que quiero mostrar con este filme es la de dos personajes muy dinámicos que alternan en su vida cotidiana los papeles de dominante y sometido. Me siento afortunada de que PornHub haya querido producir esto conmigo. Creen en mi visión y no han tenido miedo a la hora de sumarse al proyecto", ha afirmado satisfecha.