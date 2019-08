Hassam, el famoso comediante tiene cáncer

El famoso comediante Hassam Gómez, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía y un vídeo en donde aclara que recientemente le descubrieron Mieloma Múltiple, un tipo de cáncer que puede afectar los huesos, el sistema inmunológico, los riñones entre otras cosas.

El humorista que se hizo reconocido gracias a su participación en el programa televisivo Sábados Felices, señaló que en un principio fue muy duro para él aceptar su enfermedad.

Pese a su situación y a que no sabe que pasará, aclaró que ya inició el tratamiento de quimioterapia, pues decidió no rendirse. En medio de sus quimioterapias, Hassan aprovecho para realizar un video en donde realiza una crítica al sistema de salud, pues considera que no es tan fácil acceder a los servicios médicos.

