La multinacional chilena Habitat compró el 100% de Colfondos

La multinacional chilena Habitat, que se encuentra en el negocio de las pensiones en Chile y Perú, adquirió el 100 % de las acciones de Colfondos, que en la actualidad cuenta con 2.6 millones de afiliados en Colombia.

Así las cosas, Scotiabank y Mercantil Colpatria han llegado a un acuerdo para salir de este negocio en el país. Según las primeras informaciones entregadas, la operación habría tenido un costo superior a los 170 millones de dólares.

La compañía tiene experiencia en el manejo de pensiones en el sector privado en Chile y Perú, en donde en la actualidad están afiliados más de tres millones de personas.

“A partir de junio de 2019, Habitat se clasificó en primer lugar en Chile, en términos de activos bajo gestión, los cuales suman US $60,000 millones. Los accionistas principales de AFP Habitat son Inversiones La Construcción S.A. y Prudential Financial, Inc., con una participación indirecta de 40.3% cada una”, se informó.

Los afiliados en los tres productos (pensiones obligatorias, pensiones voluntarias y cesantías) no tendrán ningún impacto con esta transacción y Colfondos continuará administrando sus recursos bajo los más altos estándares de seguridad, calidad y transparencia.