El patinaje colombiano, a toda velocidad en Lima 2019

El equipo de patinaje a velocidad de Colombia ratificó este viernes su alto nivel en el continente, al alzarse nuevamente Pedro Causil con el oro en la carrera masculina a contrarreloj y la medalla de plata para Geiny Pájaro en la rama femenina de los Juegos Panamericanos Lima 2019.



Causil, triple campeón panamericano declaró a Efe su felicidad por este resultado, que pese a que no estuvo en su "mejor Mundial hace tres semanas", logró porque "venía con toda la convicción de estar en plenitud de condiciones para poder demostrar lo que me había preparado".

El patinador aseguró que "siempre salimos a ganar, siempre salimos a disfrutar las medallas", sobretodo sabiendo que "tenemos un extra por ser campeones mundiales y eso es lo que queremos ir a demostrar".



A diferencia de los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011 en los que también participó, Causil dijo que "el patinaje en América, a nivel de Panamericanos, ha desarrollado muchísimo", lo cual se refleja en los "rivales de un calibre muy alto" que enfrentó esta jornada en Lima.

"Todo eso le va poniendo un plus, pero seguimos luchando y seguimos ganando gracias a Dios", afirmó.



La medallista de plata en la carrera contrarreloj de 300 metros, Geiny Pájaro, de 21 años, declaró que estaba igualmente muy feliz porque obtuvo el segundo lugar en sus primeros Juegos.



Pájaro agregó que se preparó durante toda su vida deportiva para llegar a los Panamericanos y se mostró agradecida de haber sido seleccionada, entre tantas buenas patinadoras en su país.



"Siempre soñé con estar en los Panamericanos, entre tantas buenas fui escogida, y estoy muy feliz por estos resultados", añadió.



La patinadora le dedicó el triunfo a su familia: "ellos siempre me han apoyado, a mi papá que es mi motor en todo esto, la luchamos y gracias a Dios se dieron los resultados".



El entrenador del equipo colombiano de alta velocidad, Iván Vargas, explicó a Efe que el secreto de su éxito "es el talento que tienen ellos como deportistas y el trabajo porque realmente en Colombia el patinaje es uno de los deportes nacionales".



"Realmente estamos muy felices, muy contentos con el rendimiento de los patinadores colombianos, sabíamos que iba a ser una prueba bastante difícil puesto que teníamos a grandes rivales en el resto del continente, muchos de ellos campeones del mundo también", anotó Vargas.



Causil y Vargas, como técnico, han ganado esta carrera en los últimos tres Juegos Panamericanos, lo cual aseguró "nos tiene muy felices porque es algo que no es fácil".



"Es un deporte muy exigente, que requiere tiempo, meses y años de entrenamiento para poder llegar a lograr una medalla en el alto nivel como en este caso", expresó.



Sobre Causil, la principal figura en el patinaje colombiano, Vargas afirmó que "es un muchacho muy talentoso que ha trabajado muy duro durante muchos años, durante su carrera deportiva, y aquí está con un nuevo título panamericano".



En la competencia, Causil se impuso con un tiempo de 24.701, mientras que el venezolano Jhoan Guzmán registró 24.720 y ekl mexicano Jorge Luis Martínez hizo 24.777.