Egan Bernal: "Tengo 22 años, hay Egan para rato"

El flamante campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, fue homenajeado en su natal Zipaquirá, el corredor de 22 años se mostró optimista y prudente por lo que viene luego de consagrarse campeón de la prueba ciclística más importante del mundo y manifestó que uno de sus próximos deseos es participar en los Juegos Olímpicos.

"Hoy no pienso en el futuro, quiero disfrutar el presente", comentó Bernal, quien agregó al respecto: "tengo 22 años, hay Egan para rato, no estoy preocupado".

De igual manera, confesó que aún no asimila del todo su logro en el mundo del ciclismo. "Mucha gente me pregunta si soy consciente que gané el Tour y yo les digo 'no'. Hasta ahora estoy asimilando lo importante que ha sido esto para Colombia".

"Si alguien me hubiera dicho cuando era niño que yo iba a ganar el Tour de Francia, no lo hubiera creído. Yo era un niño que disfrutaba montar en bicicleta y poco a poco se convirtió en mi trabajo", agregó.

Zipaquirá se rindió a los pies de Egan Bernal

Aunque explicó que le recomendaron festejar con tranquilidad su logro, manifestó que uno de sus deseos es representar al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Me gustaría mucho ir a los Olímpicos, es un recorrido que me gusta, el tema del Mundial no sé. Siempre representar a Colombia será especial y un motivo de orgullo".

Bernal, agradeció a su equipo el Ineos, al igual que a su familia, como bastión en su trayectoria deportiva. "No sé si con otro equipo hubiera ganado el Tour, pero estoy muy agradecido con el Ineos. Mi equipo ha sido fundamental, tienen toda la experiencia del mundo".

Y agregó: "Para mí la familia lo es todo. Yo trato de hablar seguido con mis papás, mi hermanito, mi novia. Ellos son los que saben los sacrificios que uno hace para estar en forma".

Patrocinio Jiménez: "Algún día tenía que suceder esto"

Sobre el récord de los cinco Tours de Francia, explicó: "Ganar un Tour de Francia ya es muy difícil, no me imagino hacerlo cinco veces que es el récord. Quiero disfrutar este, no sé si pueda volver a ganar un Tour, quiero tener los pies en la tierra. Si gano un segundo Tour de Francia, prepararé el tercero y así, esto es como una droga".

El corredor de 22 años continuará compartiendo con sus familias unos días más, antes de regresar a las competencias.