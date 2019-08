¡Buenas noticias para los fans de Spiderman! Seguirá en el Universo Marvel

La nueva generación de Spider-man ha sido un éxito indiscutible, en especial las últimas entregas. Y es que desde que se estrenó 'Lejos de casa' ha recaudado una taquilla que sobrepasa los mil millones de dólares.

Ese motivo es más que suficiente para que, desde Marvel, se anunciara que el superhéroe seguirá en el Universo Cinematográfico de la franquicia y con la actuación de Tom Holland como el arácnido héroe.

De hecho, el personaje que pertenecía a Sony, le exigía a Marvel que 'Spider-man: Far from home' superara los mil millones en taquilla para que no saliera del UCM, teniendo en cuenta que Holland fue contratado para actuar en seis películas de esta saga.

Superada la mágica cifra, Spiderman tendrá más protagonismo en en Universo Cinematográfico de Marvel.

Cabe recordar 'Lejos de casa ha sido la más taquillera en la historia de la saga, superando a Spider-man 3 (protagonizada por Tobey Maguire), con una taquilla de 890 millones de dólares.