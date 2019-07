Becky G enfurece al descubrir que la acusan de ridiculizar a Selena Gomez

En la industria discográfica existe, desgraciadamente, una larga tradición de enfrentar entre sí a las artistas femeninas de renombre, como si solo hubiese espacio para una de ellas en las listas de éxitos, y Becky G acaba de encontrarse en el centro de una polémica que aseguraba que le había faltado al respeto a la mismísima Selena Gomez.

En las últimas horas varios perfiles dedicados a la antigua estrella Disney se han hecho eco de un vídeo en el que Becky aparecía burlándose supuestamente de una de las estrofas que su compañera de profesión canta en el sencillo 'Taki Taki', en la que dice entremezclando el inglés y el español: "Come in the party, have a fiesta, blow out the candles and have a siesta" ["Ven a la fiesta, pásalo bien, sopla las velas y échate una siesta"].

En realidad, Becky no estaba riéndose de Selena -aunque sí comentó lo extraño que le parecía que alguien quisiera echarse una siesta en medio de una fiesta-, sino tratando de identificar a qué tema pertenecía esa letra en medio de un juego que le propusieron en su entrevista a la revista Seventeen y, cuando por fin lo ubicó, dejó muy claro que conocía la canción y le encantaba.

Por esa misma razón a la joven no le ha hecho ninguna gracia descubrir que se le intentara atribuir una enemistad con uno de sus ídolos personales y ha querido matizar rápidamente sus declaraciones para criticar a un mismo tiempo a quienes han tratado de ver una crítica velada donde no la había.

"Yo siempre he apoyado y adorado a una verdadera reina como Sel", ha aclarado furiosa a través de Twitter. "El hecho de que alguien se haya molestado en editar un vídeo mío para sacarlo completamente de contexto resume todo lo erróneo de esta cultura de los 'Stan' [como se define popularmente a los fans obsesivos]. Me parece muy triste que otro 'admirador' más caiga en el error de ignorar todo lo que su artista favorita defiende al atacar a otras mujeres".

"A ver, sinceramente, ¿por qué hace cosas así la gente? Puedes querer a tu artista favorito, pero eso no significa que debas esforzarte por hablar mal de otros. Nunca he comprendido ese tipo de dinámicas, me confunde tanto o más que la idea de dormir durante una fiesta", han añadido para zanjar de una vez por todas el tema con cierto sentido del humor.