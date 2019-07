Egan Bernal: “Si hay una oportunidad en los Alpes, habrá que aprovecharla”

"Cuando alguien me lo dice, un familiar o un amigo, me emociona, estoy ahí y puedo ganar el Tour, aunque prefiero no pensarlo", declaró el colombiano Egan Bernal, este martes en Gap, tras la 17ª etapa, preludio de losAlpes.

Trentin ganó la etapa 17 del Tour, todo igual para los favoritos

"Por fin llegan los Alpes, estoy excitado, si hay una oportunidad habrá que aprovecharla", señaló el quinto de la general, a 2:02 del líder Julian Alaphilippe.

"Son 17 o 18 etapas, ya no sé ni cuántas llevo... Las piernas están muy cansadas", dijo sobre la jornada, en la que se corrió de nuevo con mucho calor, con temperaturas superiores a los 35 grados.

El colombiano de 22 años, maillot blanco de mejor joven de la carrera, afrontará los Alpes liderando el Ineos junto al ganador saliente Geraint Thomas, segundo de la general.

Las clasificaciones del Tour de Francia 2019

Este martes insistió en "la honestidad" de su relación con el galés y su disposición para trabajar por él si lo necesita.