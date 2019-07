El abandono es la principal forma de maltrato a los perros

A pesar de que cada 21 de julio se celebra el día mundial del perro, las cifras sobre maltrato a estos animales en Colombia son preocupantes y merecedoras de la atención de todos.

Un estudio hecho por la Universidad de la Salle determinó que por cada 100 perros con hogar en Bogotá, hay 38 en estado de abandono en las calles; esto quiere decir que casi el 50% de canes que hay en la capital no tienen dueño o están en situación de abandono.

Sin embargo, hay que mencionar los perros cuyos dueños son habitantes de calle; aun así no tienen una vivienda digna y no tienen la atención necesaria a sus cuidados básicos.

Soraya Romero, directora de la fundación TEPA ubicada en el municipio de La Calera (Cundinamarca), hace un llamado para adoptar y no comprar, "cuando adoptamos debemos ser consientes que esta mascota debe estar con nosotros por el resto de su vida, es un miembro más de la familia", exlplica Romero quien ha rescatado a través de la institución más de 350 animales entre perros y gatos.

"empecemos entonces rescatando; los que no puedan rescatar adopten de los diferentes refugios y fundaciones, y los que no puedan adoptar, pueden apadrinar", dice la directora de TEPA. No hay excusa para no rescatar un perro del abandono y las malas condiciones que vive en la calle.