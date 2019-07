Ancelotti no se rinde e insiste por James para el Napoli

Se viene una semana decisiva para James Rodríguez. ¿Atlético de Madrid o Napoli?, el colombiano es pretendido por la Liga española y la Italiana. Aunque la balanza se inclina por Madrid,

Carlo Ancelotti, director técnico del Napoli habló este domingo sobre James y las opciones que tiene de llegar al club italiano.

"No entiendo que se haya hecho con el Atlético, no tengo mucho cuidado porque el 99% de las noticias del mercado son falsas. Creo que el acuerdo aún está abierto, no he escuchado lo contrario. Pero no es la única negociación abierta, Evaluamos muchos perfiles interesantes. En algunos casos, las negociaciones no son fáciles porque tal vez el jugador no quiere venir o quiere ir a otra parte, porque no hay acuerdo con la compañía o hay problemas con los agentes", dijo el italiano a 'Tv Luna'.

Ancelotti dirigió a James en el Real Madrid y Bayern Múnich, por eso destacó las cualidades del jugador que por ahora goza de sus vacaciones en Colombia.

" Estoy muy cerca de él porque lo ha hecho muy bien conmigo. Lo respeto mucho como, necesitamos mejorar el equipo y seguramente con él mejoramos el equipo, pero también hay otros perfiles de ese tipo que estamos evaluando", comentó Ancelotti.