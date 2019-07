Espereza Gómez dijo porque no aceptó las invitaciones del ‘Tino’ Asprilla

Esperanza Gómez dio una entrevista a un medio colombiano, donde aclaró porque no aceptó las invitaciones del ‘Tino’ Asprilla a su finca en Tuluá.

“El ‘Tino’ nunca me desagradó como persona. De hecho, siempre he tenido mucha admiración por él por saber que me ha hecho muchas invitaciones, pero nunca acepté, no porque sintiera un rechazo hacia él, solamente que nunca he sido partícipe de este tipo de fiestas y siempre he sido una persona que ha tenido una pareja estable”, dijo Esperanza,

Por su parte el ex futbolista, también fue entrevistado y expresó que las fiestas que él le hace son normales sin ninguna otra intención y con el sentido del humor que lo caracteriza dijo que, sigue estando invitada y puede llevar a su esposo.

