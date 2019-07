Este es el nuevo personaje de la última película de Star Wars, episodio 9

Habría cambios en la clásica tropa de asalto de la saga y eso se anunció en la ComicCon de San Diego, y hoy se reveló la gran sorpresa: se trata del Sith Trooper, el tradicional soldado blanco, solo que vestido ahora de rojo.

Pero, ¿Qué relevancia tiene dentro y fuera de la 'El ascenso de Skywalker'? El Sith Trooper, comercialmente atrae mucho, pero no ocurre lo mismo dentro del episodio 9. Sin embargo, la marca aún no ha anunciado qué diferencias (además del color) tiene con la tropa blanca de asalto, pues de ser así, solo sería llamativo a nivel de merchandising mas no en la película.

Hay una probabilidad, y es que este color tenga relación con el nuevo papel que adoptará Kylo Ren, quien es el líder supremo de la orden primera; también se puede relacionar con cualquier otra modificación que tenga el imperio en esta entrega.