Ariana Grande se sincera tras la muerte de su ex novio Mac Miller

En una extensa entrevista para la revista Vogue, la cantante compartió todo su proceso de dolor y superación tras la muerte del cantante Mac Miller, y su fallido compromiso con Pete Davidson.

Allí expresó que la muerte de su ex novio tuvo que ver en la creación de su último disco "Thank U, Next”, y además agregó: "Era la mejor persona de todos los tiempos, y no merecía los demonios que tenía... ahora que se ha ido, el dolor lo abarca todo".

En cuanto a la ruptura con el comediante, un mes después de la muerte de su ex novio, Ariana Grande expresó que se convirtió en una distracción maravillosa, y que a pesar de no conocerlo mucho se enamoró de él.

"Fue una distracción increíble. Fue una relación frívola, divertida, demencial y muy poco realista. Lo amaba pero no lo conocía", respondió la artista para la edición de Vogue, en la que aparecerá como su portada.