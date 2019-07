Cristian Arango regresa a Millonarios

El jugador paisa regresa al fútbol profesional colombiano, luego de su paso por Deportivo Aves y Tondela, ambos clubes de la Primeira Liga de Portugal, en la que anotó seis goles y jugó más de 40 partidos en sus dos años de estadía en Europa.

El ‘Chicho Arango’ ya vistió la camiseta azul en el primer semestre del 2017, donde jugó 12 partidos y anotó tres goles de la mano del profesor Miguel Ángel Russo, ahora, con el profesor Jorge Luis Pinto busca consolidarse dentro del equipo titular tras su experiencia en el viejo continente.

El futbolista no juega desde el 17 de marzo de 2019, encuentro valido por la fecha #26 de la Primeria Liga y en el que jugó 76 minutos, luego de este encuentro el ‘Chicho’ no tuvo actividad y no fue convocado para los demás encuentros de su equipo durante más de un mes.